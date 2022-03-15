AA

TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu.

Şubatta toplam konut satışları içinde yabancıların aldığı gayrimenkullerin payı yüzde 4,7 oldu.

Geçen ay en yüksek satış 1.958 adetle İstanbul'da yapılırken, onu 1.099 adetle Antalya, 288 ile Ankara, 216 ile Mersin, 161 ile Bursa takip etti. İzmir, Yalova, Samsun, Sakarya ve Trabzon da en çok konut satılan iller oldu.

Şubatta en çok konutu 711 adetle İranlılar alırken, onları 633 adetle Iraklılar, 509 ile Ruslar, 197 ile Kazakistan vatandaşları, 169 ile Almanlar izledi.

İlk 10'da vatandaşları yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Kuveyt, Yemen, Afganistan, Ürdün ve Filistin oldu.

İLK İKİ AYDA YABANCIYA SATILAN HER 100 KONUTTAN 11'İNİ RULAR ALDI

TÜİK verilerine göre, ilk 2 ayda konut alan yabancı sayısı 8 bin 873 olarak gerçekleşirken, bunların 988'ini Ruslar oluşturdu. Ocak-şubat döneminde yabancılara satıştan Rusların aldığı pay yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 2 ayda yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar almış oldu.

İlk iki ayda Rusların aldığı konut sayısı geçen yılın aynı döneminde göre 519'dan 988'e yükselerek yüzde 90,36 artış gösterdi. Aynı dönemde sektörün yabancılara toplam satışındaki artış ise yüzde 55,5 olarak gerçekleşti. Böylece Rus vatandaşlarındaki artış ortalamanın iki katına yaklaşmış oldu.

"SATIŞLAR BEKLENENİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, geçen yıl şubatta küresel salgının etkisiyle azalan yabancıya konut satışlarının geçen ay önemli bir yükseliş yaşadığını söyledi.

Baz etkisi göz önüne alınsa da oldukça pozitif bir satış seyrinin hakim olduğunu dile getiren Akbal, "Genellikle satışların mevsimsel olarak da düşük seyrettiği ocak ve şubat aylarında veriler, bu yıl yabancıya satış açısından beklenenin üzerinde seyrediyor. Bunda hem gayrimenkulün enflasyona karşı mücadelede en önemli yatırım araçlarından biri olduğunun anlaşılması hem de yabancı yatırımcıların değerlenen para birimleriyle yatırım için gayrimenkule daha çok yönelmesi etkili." diye konuştu.

Akbal, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülke vatandaşlarının Türkiye'yi güvenilir yaşam alanı gördüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ruslar ve Ukraynalıların Antalya ve İstanbul'daki lüks ve markalı konut projelerine yatırım için acentelerle görüştüğünü ve para transferi sorunu çözülürse birikimlerini Türkiye’de gayrimenkule çevirmek için beklediği ifade ediliyor. Bu kapsamda önümüzdeki aylarda birikimlerin Türkiye'ye aktarılması konusundaki sorunların çözülmesine bağlı olarak yabancıya satışta yeni bir talep akımıyla karşı karşıya olabiliriz."