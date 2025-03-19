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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 19 Mart 2025 Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Whatsapp’a erişim sorunu! Bant daraltma nedir?

        Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta kullanıcılar, mesaj gönderiminde problem yaşadığını dile getiriyor. Yaşanan bu problem, "WhatsApp çöktü mü, Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelir? " sorularını gündeme getirdi. İşte 19 Mart 2025 WhatsApp mesajlaşma sorununa ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:06
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        • 1

          19 Mart 2025 Çarşamba günü, WhatsApp hem mobil uygulama hem de web sürümünde büyük bir erişim sorunu yaşadı. Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren mesajlarının iletilmediğini ve alınamadığını belirtti. Peki, 19 Mart Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, Whatsapp erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.

        • 2

          WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

          Sosyal medya platformlarında bu aksaklık hızlıca yayıldı ve "#WhatsAppÇöktü" etiketi trend listelerinde önemli bir yer edindi. Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlarda benzer sorunlar yaşadıklarını belirtti.

        • 3

          WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

          İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.

          Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası Whatsapp, X ve Instagram ile beraber YouTube'da da erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

          Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'te de erişim sorunları yaşanıyor.

        • 4

          WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

          Whatsapp erişim sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

          Whatsapp erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          BANT DARALTMA NEDİR?

          Bant daraltma (bandwidth throttling), internet servis sağlayıcılarının (ISS) veya platformların belirli veri akışlarını kasıtlı olarak yavaşlatma işlemidir.

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