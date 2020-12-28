Vuhan'da salgın haberi yapan gazeteciye ceza!

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Şubat başında gittiği Vuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yapan ve yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan Çinli gazeteci Zhang Zhan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

37 yaşındaki eski avukat Zhang Zhan, "meseleleri karıştırmaktan ve sorun çıkarmaktan” suçlu bulundu. Zhan, Mayıs ayında gözaltına alındı ​​ve aylardır açlık grevinde.

Temyiz başvurusuna bulunacaklarını söyleyen Zhan'ın avukatı Ren Quanniu, "Zhan, ifade özgürlüğüne karşı şekilde bir ceza aldığını düşünüyor" dedi.

Vuhan'da 15 Mayıs'ta gözaltına alınan bağımsız gazeteci Zang, memleketi Şanghay'daki Pudong bölge polis merkezine getirilmişti.

Hükümetin virüse karşı insan haklarını ihlal eden önlemler aldığını savunan ve yetkililerin, Vuhan'daki salgına verdiği tepkiyi eleştiren bir makale yazan Zang, yetkililerin, salgının şiddetinin üstünü örtüp örtmediğini sorgulamış ve ana akım medyada uygulanan sansürü dile getirmişti.