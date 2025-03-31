Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler ortaya koydu

Usta sanatçı Volkan Konak, televizyonda bir dönem "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" başlıklı müzik programını hazırlayıp sundu.

Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Konak, birçok şiir kaleme aldı. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okuyan Konak, anlattığı esprili hikayeleriyle izleyenlerinin ilgisini çekti.

Karadeniz'in hırçın sesi olarak bilinen sanatçı, bir röportajında şarkı yazma ve bestelemesine dair, "Bu hayatı ve kainatı algılama şeklidir. İç dünyamı rahatlatma ve ifade etme biçimidir. Ayrıca üretmeye çok inandığımda ve de çok küçük yaştan beri bu yöne kanalize olduğumdan beste yapmak, şiir yazmak benim için bir refleks haline gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Konak, Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve Sunay Akın'ın arasında olduğu isimlerin eserlerini besteleyerek, seslendirdi. Usta sanatçı, müziğinin içerisine etnik motifleri katarak kendine özgü bir tarz oluşturdu. 1993'ten bu yana albüm çalışmalarında 50'yi aşkın bestesini seslendiren Konak, Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi.

Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler de ortaya koyan Volkan Konak, sanat hayatı boyunca Kral TV, Altın Kelebek ve TRT Müzik Ödülleri'nde birçok ödüle değer görüldü.

Konak, 1997'de Politika dergisi tarafından "Yılın En İyi Müzik Sanatçısı" seçildi. 2011'de TRT Müzik Ödülleri'nde "En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü"nü ve "Kuzeyin Oğlu" programıyla "Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü"nü aldı.

Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Konak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrencilere eğitim bursu verdi. 1992 yılında Selma Konak ile evlenen sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.