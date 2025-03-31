Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu
Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, 1 Nisan Salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Volkan Konak'ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Volkan Konak'ın cenazesi nereye defnedilecek? İşte, Volkan Konak'ın cenaze programı...
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, sahnede yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında vefat etti. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak’ın cenaze töreni programı belli oldu. Peki, Volkan Konak’ın cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Volkan Konak’ın cenazesi nereye defnedilecek? İşte detaylar.
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VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.
Volkan Konak, sahnede yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak sanatçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.
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KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.''
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün (30 Mart) saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.
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Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
''Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.''
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VOLKAN KONAK’IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Volkan Konak'ın cenaze namazı, 1 Nisan Salı günü öğle vaktinde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.
Konak'ın cenazesi namazın ardından memleketi Trabzon / Maçka'da defnedilecek.
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VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini de Maçka'da tamamladı. Daha sonra 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına giren Konak, müzik hayatında ilk olarak 1987'de "Suların Horon Yeri" albümüyle yörede yaptığı derlemeleri yorumladı.
İlk özgün albümü "Efulim"i 1993'te yayınladı
Usta yorumcu, 1988 yılında konservatuvardan mezun oldu ve aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Ayrıca Trabzonspor'un İstanbul'daki tesisinin işletmesini 1998-2008 arasında üstlendi.
Volkan Konak'ın derlemeden sonra ilk albümü "Efulim"i 1993'te yayınlandı. "Gelir misin Benimle" albümünü ise Konak, 1994'te dinleyicilerin beğenisine sundu.
Ardından da "Volkanik Parçalar" albümünü ve 1998'de kendisinin kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.
Konak, 2000 yılında Doğan Music Company'nin (DMC) bünyesine katıldı. Aynı yıl "Şimal Rüzgarı" albümü yayımlandı. 2003'te yine DMC etiketiyle "Maranda", 2006'da "Mora", 2009'da "Mimoza", 2012'de "Lifor" ve 2015'te "Manolya" albümünü sevenleriyle buluşturdu.
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"Gardaş" eserini, Kazım Koyuncu anısına besteledi
"Mora" albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" adlı eserini, Kazım Koyuncu anısına besteledi.
İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendiren Volkan Konak, kanserden babası dahil birçok yakınını kaybetti. Konak, yine sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini de babası için besteledi ve seslendirdi.
Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına da çalışmalarıyla dikkat çeken Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etti.
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Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler ortaya koydu
Usta sanatçı Volkan Konak, televizyonda bir dönem "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" başlıklı müzik programını hazırlayıp sundu.
Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Konak, birçok şiir kaleme aldı. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okuyan Konak, anlattığı esprili hikayeleriyle izleyenlerinin ilgisini çekti.
Karadeniz'in hırçın sesi olarak bilinen sanatçı, bir röportajında şarkı yazma ve bestelemesine dair, "Bu hayatı ve kainatı algılama şeklidir. İç dünyamı rahatlatma ve ifade etme biçimidir. Ayrıca üretmeye çok inandığımda ve de çok küçük yaştan beri bu yöne kanalize olduğumdan beste yapmak, şiir yazmak benim için bir refleks haline gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Volkan Konak, Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve Sunay Akın'ın arasında olduğu isimlerin eserlerini besteleyerek, seslendirdi. Usta sanatçı, müziğinin içerisine etnik motifleri katarak kendine özgü bir tarz oluşturdu. 1993'ten bu yana albüm çalışmalarında 50'yi aşkın bestesini seslendiren Konak, Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi.
Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler de ortaya koyan Volkan Konak, sanat hayatı boyunca Kral TV, Altın Kelebek ve TRT Müzik Ödülleri'nde birçok ödüle değer görüldü.
Konak, 1997'de Politika dergisi tarafından "Yılın En İyi Müzik Sanatçısı" seçildi. 2011'de TRT Müzik Ödülleri'nde "En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü"nü ve "Kuzeyin Oğlu" programıyla "Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü"nü aldı.
Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.
Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Konak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrencilere eğitim bursu verdi. 1992 yılında Selma Konak ile evlenen sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.
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Konak, 1997'de Politika dergisi tarafından "Yılın En İyi Müzik Sanatçısı" seçildi. 2011'de TRT Müzik Ödülleri'nde "En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü"nü ve "Kuzeyin Oğlu" programıyla "Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü"nü aldı.
Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon" ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.
Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Konak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrencilere eğitim bursu verdi. 1992 yılında Selma Konak ile evlenen sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.
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