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Vergi ve prim borçlarına yapılandırma

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

17.11.2020 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Vergi ve prim borçlarına yapılandırma
Reuters

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda
değişiklik yapılması hakkında kanunla vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek, Hazine alacaklarını
kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek.

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