Dünyanın en ucuz benzinine sahip olan Venezuela'da halk, araçlarının depolarını doldurabilmek için benzincilerle gıda ve sigara değiş tokuşu yapıyor.

Associated Press'in (AP) haberine göre hiperenflasyon nedeniyle para birimleri Bolivar'ın değersiz hale gelmesiyle birlikte Venezuelalıar, alışverişlerinde takas yöntemini kullanmaya başladı.

Nakit parası olmayan Venezuelalıar, otomobillerine yakıt almak istediklerinde benzin istasyonlarına ellerinde pirinç, yağ, sigara gibi ürünlerle gidiyorlar.

Başkent Caracas'ta yaşayan Orlando Molina AP'ye benzin alışverişini genelde takas yoluyla yaptığını söyledi.

30 milyon nüfuslu ülkede her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik kriz nedeniyle 4 milyonu aşkın Venezuelalı komşu ülkelere göç etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF),Venezuela'da enflasyonun bu yıl yüzde 200 bin seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Ülkede tedavüldeki en büyük para olan 50 bin Bolivar, yaklaşık 2,5 dolara denk geliyor.