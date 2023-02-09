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Vekiller maaşlarını depremzedelere bağışlıyor

Milletvekilleri Kahramanmaraş merkezli 10 ili sarsan depremden etkilenen depremzedelere maaşlarını bağlıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop 3 maaşını bağışlarken, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den de açıklamalar geldi

Giriş: 09.02.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Vekiller maaşlarını depremzedelere bağışlıyor
HABERTURK.COM

AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri birer aylık maaşlarını depremzedelere bağışladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısında bulunarak, kendisinin de AFAD'a 3 maaşını bağışladığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partili milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını deprem bölgesine göndereceği bildirildi. İYİ Parti milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını bağışladığı bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaralarımızı sarmak için 7 Şubat Salı günü AK Parti ailesi olarak yardım kampanyası başlattık. Milletvekillerimiz en az bir maaş ile katkı sağlayacaktır. MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN" dedi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir." ifadesini kullandı.

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