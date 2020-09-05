Ve günlerdir süren pazarlıklar sona erdi, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Lazio'ya transfer oldu.

beIN Sports'un haberine göre; transferin pazartesi resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus şeklinde olacağı, bir sonraki satıştan'da Fenerbahçe'nin %5 pay alacağı bildirildi.

Vedat Muriçi'nin Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.