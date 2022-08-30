Vatan Caddesi'nde coşkulu kutlama!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'da düzenlenecek tören ve geçişler için bu sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi, coşkulu kutlamanın ardından saat 14.00'te trafiğe açıldı.