Vanspor FK: 1 - Pendikspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Erdi Dikmen, Africo, Jefferson (Dk. 83 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 87 Vlachomitros), Sabahattin Destici, Traore (Dk. 46 Batuhan Kör (Dk. 70 Jevsenak)), Bekir Can Kara, Regis, Cedric
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Mehmet Doğan, Soldo, Erdem Gökçe ( Dk. 62 Hüseyin Maldar), Yiğit Fidan, Hakan Yeşil (Dk. 82 Görkem Bitin), Bekir Karadeniz (Dk. 62 Hamza Akman), Denic, Wilks, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram)
Goller: Dk. 37 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 85 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 88 Denic (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor), Dk. 28 Traore, Dk. 44 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
İmaj Altyapı Vanspor oyuncusu Jefferson, maçın 81. dakikasında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.