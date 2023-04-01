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Van'da okul inşaatında insan kemikleri bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir okul inşaatında insan kemikleri bulundu. İnşaat durdurulurken, Cinayet Büro Amirliği inceleme başlattı

Giriş: 01.04.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Van'da okul inşaatında insan kemikleri bulundu
İHA

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir okulun inşaat kazı çalışmalarında insan kemiklerine rastlanması üzerine inşaat durduruldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Hüsrevpaşa İlk ve Orta Okulu’nun anaokulu inşaat kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İnsan kemiklerinin görüldüğü alanda Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı.

İnşaat kazı çalışmaları durdurulurken, kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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