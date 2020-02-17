İHA

İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan bir iş merkezinin çatısının büyük bir kısmı çöktü. Kentin en işlek caddesinde yaşanan olayda vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Çatının çöküşüyle gelen sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek yolu tek taraflı trafiğe kapattı.

Yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.



Öte yandan, kentte bir metreyi bulan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çatılardaki kar kütleleri ise tehlike oluşturuyor.