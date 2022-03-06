Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipinin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan yolun 25. kilometresine çığ düştü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan yoldaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.