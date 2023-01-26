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Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Van'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı

Giriş: 26.01.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Van'da 480 personelin katılımıyla operasyon!
Van'da 480 personelin katılımıyla operasyon!
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Habertürk Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van'da Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 (Van/Çatak - Acarlar) Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da başlatılan operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresindeki jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerinden oluşan 480 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının, halkın desteği ile "inançlı" ve "kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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