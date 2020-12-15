AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Van'ın Tusba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."