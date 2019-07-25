İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ŞIRNAK'TA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Uludere ilçesinin Göllük tepe bölgesi, Kırmızı Yayla mevkiinde, "Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün kullandığı 2 mağarada ve arazide yapılan aramada, namlu, çatal ayak ve sehpası ile 81 milimetre çapında havan, 11 savunma el bombası, 10 roket atar sevk fişeği, topuk mayını, 2 bin kaleşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400'lük mayon, 2 uzun namlulu silah ve kanasa ait şarjör, taarruz tipi el bombası, battaniye, askeri parka, 5 pet şişe, 3 metre kablo, kamuflajlı kemer, şemsiye, puşi, pil, bağ makası, 2 serum ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.