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Valilik acı haberi duyurdu! Tokat'a şehit ateşi düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu. Gündüz'ün acı haberi, Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı

Giriş: 28.04.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz şehit oldu! Tokat'a şehit ateşi düştü
Valilik acı haberi duyurdu! Tokat'a şehit ateşi düştü
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DHA

Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36) yaralandı.

Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA'da yer alan habere göre Gündüz´ün şehit olduğu haberi, Tokat´ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası Gündüz, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Valiliği´nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz J. Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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