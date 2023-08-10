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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! 57 ilin valisi değişti! İşte görev yeri değişen valiler

        Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 57 ilin valisi değişti!

        Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ilin valisi değişti. Alınan karar göre; İzmir Valisi Süleyman Elban, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun oldu. İşte görev yeri değişen valiler listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 01:44
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          Son dakika 57 ilin valisi değişti. Alınan karara göre 16 vali merkeze çekilirken, 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Atamalar Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Valiler Kararnamesi ile görev yeri değişen valiler...

        • 2

          57 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ!

          Resmi Gazate'de yayımlanan atama kararlarına göre; Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı.

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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

        • 5

          Kararname ile Yavuz Selim Köşger Adana'ya, Mustafa Koç Ağrı'ya, Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray'a, Yılmaz Doruk Amasya'ya, Hulusi Şahin Antalya'ya, Hayrettin Çiçek Ardahan'a, Cengiz Ünsal Artvin'e, Yakup Canbolat Aydın'a, İsmail Ustaoğlu Balıkesir'e, Mustafa Eldivan Bayburt'a, Şefik Aygöl Bilecik'e, Ahmet Hamdi Usta Bingöl'e, Erol Karaömeroğlu Bitlis'e, Türker Öksüz Burdur'a, Mahmut Demirtaş Bursa'ya, Mustafa Fırat Taşolar Çankırı'ya, Zülkif Dağlı Çorum'a, Ömer Faruk Coşkun Denizli'ye, Selçuk Aslan Düzce'ye, Yunus Sezer Edirne'ye, Hamza Aydoğdu Erzincan'a, Mustafa Çiftçi Erzurum'a, Hüseyin Aksoy Eskişehir'e, Mehmet Fatih Serdengeçti Giresun'a, Alper Tanrısever Gümüşhane'ye, Ali Çelik Hakkari'ye, Ercan Turan Iğdır'a, Süleyman Elban İzmir'e, Mükerrem Ünlüer Kahramanmaraş'a, Mustafa Yavuz Karabük'e, Hüseyin Engin Sarıibrahim Karaman'a, Ziya Polat Kars'a, Meftun Dallı Kastamonu'ya, Mehmet Makas Kırıkkale'ye, Tahir Şahin Kilis'e, Musa Işın Kütahya'ya, Ersin Yazıcı Malatya'ya, Enver Ünlü Manisa'ya, Tuncay Akkoyun Mardin'e, İdris Akbıyık Muğla'ya, Avni Çakır Muş'a, Ali Fidan Nevşehir'e, Cahit Çelik Niğde'ye, Muammer Erol Ordu'ya, İhsan Selim Baydaş Rize'ye, Yaşar Karadeniz Sakarya'ya, Orhan Tavlı Samsun'a, Kemal Kızılkaya Siirt'e, Mustafa Özarslan Sinop'a, Hasan Şıldak Şanlıurfa'ya, Cevdet Atay Şırnak'a, Recep Soytürk Tekirdağ'a, Aziz Yıldırım Trabzon'a, Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli'ye, Hülya Kaya Yalova'ya, Mehmet Ali Özkan Yozgat'a, Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak'a vali oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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