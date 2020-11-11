Vali Yavuz'dan korkutan açıklama! "Tedbirlere rağmen vakalar artıyor!"

İHA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, alınan tüm tedbirlere rağmen ildeki korona virüs sayılarının hızla arttığını söyleyerek vatandaşları uyardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 11 milyon fidanın dikileceği etkinlik kapsamında Kocaeli’de 15 bin fidan toprakla buluştu.

VALİ YAVUZ'DAN ÖNEMLİ UYARI

İHA'da yer alan habere göre etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonrası ile artan korona virüs vak'aları konusunda açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, “Aldığımız tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarında bir artış var."

"EN FAZLA VAKA 20-40 YAŞ GRUBUNDA"

Vaka artışları konusunda vatandaşların daha duyarlı bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Pandemiyle ilgili birçok kural, tedbir alıp uyguluyoruz. Ancak vaka sayılarında, aldığımız tüm tedbirlere rağmen bir artış var. Bugünden itibaren halkımızın yoğun olarak gezdiği alanlarda sigara içme yasağını başlatmış bulunuyoruz.

"EN FAZLA ÖLÜMLER 65 YAŞ ÜSTÜ"

O yüzden özellikle buradan büyüklerimize sesleniyoruz, özellikle kendilerini korumalarını istirham ediyoruz. Neden 65 yaş ve üstü diyoruz çünkü en fazla ölümler 65 yaş ve üzerinde gerçekleşiyor. Ama 20-40 yaş grubu kendine güvenerek daha az maske takma eğilimine gidebiliyor. Dolayısıyla en fazla pozitif vaka 20-40 yaş grubunda oluyor. Dolayısıyla 20-40 yaş grubunun da bu sorumluluk idraki içerisinde daha fazla hareket ederek maske kullanmaya özen itina, özen göstermelerini istirham ediyorum” dedi.

“GERÇEKTEN ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Kocaeli’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vali Yavuz, “Sizlere güveniyoruz. Bizlere yardımcı olun gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın ciddi şekilde yorulduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece sağlık çalışanlarımız değil sahadaki polisimizden, zabıtamıza, jandarmamıza daha doğrusu kamudaki her insanın çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve her gün pozitif vakaların evlerde tek tek kontrol edildiğini polis ve diğer görevliler tarafından kontrol edildiğini bilmenizi istiyorum.

"POZİTİF VAKALAR SOKAKTA DOLAŞMASIN"

O yüzden tekraren söylüyorum, pozitif vakaların kesinlikle sokakta dolaşmamalarını, evde izole olmalarını istiyoruz. Yakaladığımızda zaten işlem yaptığımızı, yurtlara yerleştirdiğimizi, idari para cezası uyguladığımızı hepiniz biliyorsunuz” diye konuştu.

“HERKES VİCDANININ BEKÇİSİ OLSUN"

Yasal yaptırımlardan daha çok vatandaşların vicdani olarak alınan tedbirlere uyması konusunda uyarılarını sürdüren Yavuz, “Biz her zaman vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar. Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin. Herhangi bir kişinin ölümüne, hastanede yoğun bakıma düşmesine vesile olmasın. Bu çok büyük bir vebal ve mes'uliyettir. O yüzden biz tekraren söylüyoruz lütfen bir kez daha Kocaelili kardeşlerimizden maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerini, özellikle tarafımızdan açıklanan tedbir ve kurallara riayet etmelerini istirham ediyoruz” diye konuştu.