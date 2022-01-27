Kentte bir apartmanın üçüncü katında oturan T.A'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde T.A'yı boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

T.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.