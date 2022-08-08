Vahşet! Boş arazide parçalanmış halde bulundu

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait cansız beden, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü.