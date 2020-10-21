Ablasına sokak ortasında kurşun yağdırdı!

DHA

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi.

DHA'nın haberine göre, Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti.

Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE

Korkunç olayda tabancayla 4 el ateş ederek cinayeti işleyen Mustafa Aslan'ın (21),gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.