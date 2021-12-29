Emekli maaşları ile ilgili son dakika... Ocak ayına yaklaştığımız şu günlerde, 2022 emekli maaş zammı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur olmak üzere emekli maaşı zammı oranı da belli olacak. Bu noktada, Ocak 2022 emekli zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, emekli zammı ile ilgili son tahminleri açıkladı. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tahminler...