Uygur Türkü’ne silahlı saldırı!

Olay, 2 Kasım günü saat 22.30 sıralarında İstanbul Avcılar'da bir binanın girişinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir arkadaşının evine yemeğe davetli olan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusuf Amat, binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Amat hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Yusuf Amat

2 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüpheli Azerbaycan uyruklu Aliyev T.’nin kimliği belirlendi. Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Olay anını kameraya çekmeye çalıştığı iddia edilen Aliyev T.’nin arkadaşı Ömer I. da polise gelerek teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade veren şüphelilerden Ömer I., olaydan haberinin olmadığını, arkadaşının saldırıyı gerçekleştireceğini bilmediğini iddia etti. Soruşturmada saldırının, bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Soruşturmanın ardından 2 şüpheli tutuklandı.