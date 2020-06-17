SON DAKİKA UYARI! Meteoroloji o illeri uyardı! Sel ve su baskını alarmı

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatleri ile gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu