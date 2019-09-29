Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde yaşayan G.Ş.'nin annesi A.Ö., 8 yıl önce B.Ö. ile evlendi. İddiaya göre G.Ş., üvey babasının tacizine uğradı. Yaşadıklarını anlattığı annesi, "O öyle bir şey yapmaz, sen yanlış anladın" diyerek inanmadı. G.Ş., aradan geçen 8 yılda üvey babasının kendisini tuvalete gittiğinde ve banyo yaptığında gözetlediğini gördü.

GENÇ KIZ KAMERA KURUP DELİL TOPLADI

Tuvaletin anahtar deliğini kapattığını, banyonun pencere kısmını boyadığını belirten genç kız evde bulunmadığı sırada üvey babasını odasına girerek iç çamaşırlarını karıştırdığı tespit etti. G.Ş., delil toplamak için plan yaptı. Odasına kurduğu bilgisayara monte ettiği kamerayla kayıt yaptı. İşten döndüğünde kaydı izleyen genç kız, üvey babasının kendi çamaşırlarını giydiğini gördü.

TOPLADIĞI DELİLLERİ SAVCIYA SUNDU

Görüntüleri annesine gösteren genç kız daha sonra üvey babasından şikâyetçi oldu. G.Ş., "8 yıl önce bana tacizde bulunduğu sırada annem düşük yaptığı için üzülür diye anlatamadım. Ama sonrasında yaptıklarını anlattım fakat bana inanmadı. Odamı karıştırıldığı söyledim, 'Para arıyordur' dedi. Ben de yaptıklarını kayıt altına aldım" diye konuştu. Anne A.Ö. ise kızına inanmadığı için pişman olduğunu söyledi. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.Ö. gözaltına alındı. İddiaları reddeden B.Ö. sevk edildiği nöbetçi mahkemece cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.