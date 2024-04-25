Üsküdar-Samandıra Metrosu 3 gün sonra normal
Üsküdar-Samandıra Metrosu 3 gün sonra normale döndü. Metroda geçtiğimiz günlerde yaşanan "teknik arıza" nedeniyle seferler yapılamıyordu.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattında üç gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle seferler 72 saat sonra normale döndü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.