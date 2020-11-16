Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türkmen paylaşımında, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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