10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
88 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Rip Torn'dan acı haber geldi. Torn'un hayatını kaybettiği bildirildi.
Torn'un basın danışmanı Rick Miramontez, ünlü oyuncunun evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Men in Black, 30 Rock, The Larry Sanders Show gibi yapımlarla da tanınan, Rip Torn'un ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
6 Şubat 1931'de dünyaya geldi. Torn, Texas Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra oyunculuğa başladı.
İlk eşi Ann Wedgeworth'le 1955'ten 1961'e kadar evli kalan Torn'un, 1956'da Danae Torn adlı bir kızı oldu. İkinci eşi Geraldine Page'le 1963'te evlendi, eşi 1987'de hayatını kaybetti. Bu evlilikten de Angelica Page, Tony Torn, ve John Torn adlarında üç tane çocuğu daha oldu.
1989'da üçüncü evliliğini yine bir aktris olan Amy Wright'la yaptı ve Katie ve Claire adlarında 2 çocuğu daha dünyaya geldi.
Amerikalı aktör, ayrıca ses sanatçısı ve komedyendi. Torn, Cross Creek'teki Marsh Turner rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti.
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