İstanbul merkezli 9 ilde 'forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında; şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 5 ay süren takip neticesinde 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya´da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheliden 25´i yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

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HULL CITY'E SPONSOR OLACAKLARDI

Öte yandan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre; şüpheliler forex için paravan şirketler kurdu, bu firmaların televizyon ve sosyal medyada reklamları yapıldı. Yavuz Usta´ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlendi. Pulaş sık sık sosyal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştı. Ayrıca Usta ve Pulaş´ın son dönemde Acun Ilıcalı´nın sahip olduğu Hull City´e sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.