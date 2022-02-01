Üniversiteliler yemekten zehirlendi iddiası

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Kentte, KTO Karatay Üniversitesi'nde kamp düzenlendi. Öğrenci, çalışan ve görevlilerden oluşan yaklaşık 400 kişi öğle yemeği yedi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, bu kişilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma belirtileri gösteren kişiler hastaneye başvurdu.

Öğrencilerden bazıları öğle yemeğinde ciğer yediklerini, bir süre sonra midelerinin bulandığını ve kusmaya başladıklarını, durumlarının ağırlaşması üzerine ise hastaneye kaldırıldıklarını kaydetti. Hastaneye başvuranların sayısının 250 civarında olduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Zehirlenme vakalarının ardından KTO Karatay Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapıldı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün öğlen saatlerinde üniversitemiz yemekhanesinde çıkan bir yemekten dolayı bazı kişilerin etkilendiği görülmüş ve hızla tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Bugün üniversitemiz yemekhanesinde tükettiği yemekten dolayı bir rahatsızlık hisseden sevgili öğrencilerimizin ve değerli eğitimcilerimizin hızla bizimle iletişime geçmesi önem arz etmektedir."