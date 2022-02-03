Üniversiteli genç ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesi açıklarında, üniversite öğrencisi Hasan Kılıç'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Üçkuyular Vapur İskelesi açıklarında meydana geldi. Denizde cansız beden görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cansız bedenin, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Kılıç'a ait olduğu tespit edildi.

Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.