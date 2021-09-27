Üniversiteli genç kıza uçakta taciz şoku!

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket eden TK 7162 sefer sayılı uçakta yolculuk yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi E.K., elektrik mühendisi K.K. tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Önce hostesten yerini değiştirmesini isteyen genç kız, uçak Trabzon'a ulaşınca şikâyetçi oldu. E.K. uçakta yaşadıklarını polise anlattı.

MEMLEKETİNE GİDİYORDU

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Bursa'da üniversite öğrencisi olan E.K., İstanbul üzerinden tatilini geçirmek üzere memleketi Trabzon'a gitmek istedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gece yarısı uçağa binen E.K. yanına oturan erkek yolcunun kendisini eliyle taciz ettiğini öne sürdü.

'TEKRAR UYARINCA ELİNİ ÇEKTİ'

Şüphelinin ilk uyarısını dinlemeyip tacize devam ettiğini söyleyen E.K., "Tekrar uyarınca elini çekti. Hemen uçak personeline durumu anlattım ve uyarı yapıldıktan sonra yerim değiştirildi. Bir süre sonra uçak Trabzon'a indi. Polisler geldi ben de şikâyetçi oldum" dedi.

SAVCI MÜHENDİSE HAPİS TALEP ETTİ

İstanbul'da yaşadığı öğrenilen elektrik mühendisi K.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcı, K.K.'nin "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan yargılanmasını istedi. Asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan K.K.'nin 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.