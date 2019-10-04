Üniversite hastanelerine, daha etkin hizmet verebilmesi için ek ödenek çıkarıldı. Haberi Twitter hesabından paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelerinin mevcuda ek olarak 450 milyon TL daha ödeme alacağını, bunun 250 milyon liralık kısmının transfer edildiğini söylemiş.

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak, yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Kalan 200 milyon liralık ek ödemenin ise kasım ve aralık aylarında aktarılacağı öğrenildi.