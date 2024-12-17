Ümraniye’de bir şahıs, vakaya giden ambulansın şoförüne saldırdı. Ambulansın önünü keserek yumruklayan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, vakaya müdahale etmek için olay yerine giden ambulansın şoförüne saldırdı. Ambulans şoförünün üzerine yürüyen ve darp etmeye çalışan şahıs, sağlık çalışanı ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

YUMRUKLADIĞI AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ Ambulans aracını yumruklayan öfkeli şahıs, ambulansın önüne duba koyarak yolunu kesti. Diğer vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.