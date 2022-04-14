Ümraniye'deki scooter faciasında karar açıklandı!

Son dakika... Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya'nın, sanık Rıza Öndil'in park halindeki otomobilinin aniden açtığı kapısına çarpıp dengesini kaybederek trafikte seyir eden İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı.
İHA'nın haberine göre, Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Rıza Öndil katılırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
"GÖRÜR GÖRMEZ FREN YAPTIM"
Duruşmada özel halk otobüsü şoförü Mehmet Yöndem, tanık olarak dinlendi. Yöndem, “Olay tarihinde otobüs ile Yenidoğan’dan Kadıköy istikametine seyir halindeydim. Yağış yoktu ve yerler kuruydu. Hızımın normal olduğunu hatırlıyorum. Seyir halindeyken benim önümde ve sağ tarafta seyreden scooterın sola doğru yöneldiğini gördüm. Görür görmez fren yaptım. Yeterli mesafe olmadığı için scooter sürücüsünü otobüs altına almıştım. Aramızda yaklaşık 3-5 metre mesafe vardı. Scooter herhangi bir şekilde sağa sola yalpa yapmıyordu. Eğer aracın kapısı açılmamış olsaydı yoluna devam ederdi. Scooter’ın manevra yapması sonucu ani durma ihtimalim yoktu” dedi.
"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"
Duruşmada söz alan sanık Rıza Öndil de, "Keşke ölen ben olsaydım. Psikolojim bozuldu. Bilinçli olarak yaptığım bir iş değildi” diye konuştu.
Sanık avukatı Özgür Kip ise, "Kazanın meydana gelmesinde müvekkil kadar bizce İETT şoförü ve maktul scooter sürücüsünün de kusurları vardır. Kazanın meydana geliş şeklinin de dikkate alınarak müvekkilin cezalandırılırken dikkat edilmesini, müvekkilin lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.
2 YIL 11 AY HAPSE ÇARPTIRILDI
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Rıza Öndil’i “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan önce 3 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya, Rıza Öndil'in park halindeki aracının kapısını aniden açması sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından tutuklanan Rıza Öndil 3 ay sonra tahliye edilmişti. Alınan bilirkişi raporunda, maktul İlknur Akkaya ve otobüs şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz olduğu, kapısının aracını bir anda açan araç sürücüsü Rıza Öndil'in ise birinci dereceden asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Savcılık, sanık Rıza Öndil'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!