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Ümraniye'de cadde üzerinde hızlı şekilde ilerlediği iddia edilen otomobil sürücüsü ile cadde üzerinde iş yeri bulunan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Otomobilde bulunan kişiler, tartıştıkları vatandaşlara kurşun yağdırıp kaçtı. Olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olay yerindeki incelemeler sırasında tekrar geldikleri belirlenen kişileri fark eden polis, peşlerine takıldı. Olayda kullanılan otomobil terkedilmiş olarak bulundu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KR 6898 plakalı otomobilin cadde üzerinde hızla ilerlediğini gören Engin Boz ve Ali Boz kardeşler, otomobilde bulunan kişileri hızlı araç kullandıkları için uyardı. Otomobilde bulunan kişiler, iki kardeşle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra otomobilde bulunan kişiler, Engin ve Ali Boz kardeşlere kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Engin ve Ali Boz yaralandı. Saldırıya karışan şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olan Engin ve Ali Boz'u ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri, cadde üzerinde boş kovanları aradı.

KURŞUN YAĞDIRAN KİŞİLER TEKRAR OLAY YERİNE GELDİ Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürerken, iki kardeşe kurşun yağdıran kişiler olayda kullandıkları otomobille tekrar olay yerine geldi. Polis ekiplerinin fark etmesi üzerine, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan kişileri, ekip otosu ile kovaladı. OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU Polisin takibinden kurtulan şüphelinin kullandığı otomobil, olayın olduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta park halinde bulundu. Polis ekipleri, saldırıya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.