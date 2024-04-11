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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ümraniye'de araç alev alev yandı

        Ümraniye'de araç alev alev yandı

        İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç yandı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:16
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        Ümraniye'de araç alev alev yandı
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        Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine park etti. Bir anda alev alev yanmaya başlayan aracı, itfaiye ekipleri söndürdü. Araç yangını nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı sapağında saat 08.30 sıralarında Şükrü Ovacık yönetimindeki hafi ticari aracın motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine durdurdu. Bir anda alev alan araca çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

        "SÖNDÜREMEDİK"

        Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Yanan aracın sürücüsü Ovacık "Seyir halindeyken birden alev aldı. Tektim araçta hemen emniyet şeridine aldım. 5-6 araç durdu ama sönmedi, söndüremedik" dedi.

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