Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üst derece mahkemeye "tutukluluğa itiraz" başvurusu yaptıklarını, ancak mahkemenin "itirazın reddine, tutukluluğun devamına" karar verdiği belirtildi.

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Özdağ'ın X hesabından yapılan açıklamada, "30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından "itirazın reddine, tutukluluğumun devamına" karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!" denildi.

Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.