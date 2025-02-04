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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi | Son dakika haberleri

        Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Özdağ'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:20
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        Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraza ret
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

        Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üst derece mahkemeye "tutukluluğa itiraz" başvurusu yaptıklarını, ancak mahkemenin "itirazın reddine, tutukluluğun devamına" karar verdiği belirtildi.

        Özdağ'ın X hesabından yapılan açıklamada, "30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından "itirazın reddine, tutukluluğumun devamına" karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!" denildi.

        Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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