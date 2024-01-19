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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ümit Özdağ'dan ittifak açıklaması: İttifak Zafer'de

        Ümit Özdağ'dan ittifak açıklaması: İttifak Zafer'de

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te bir gazetecinin "seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Hayır, ittifak Zafer'de." cevabını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:17
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        Ümit Özdağ'dan ittifak açıklaması
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, gazetecilere, Zafer Partisi'nin Kilis'te yeni teşkilatı ile bir atılım içine girdiğini aktaran belirterek, "Bu atılımın sonuçlarını mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde çok somut bir şekilde göreceğiz. Ben de Kilis'e seçimlerden önce yine geleceğim. Burada önümüzdeki birkaç gün içinde açıklayacağımız adayla sahada olacağım." dedi.

        Özdağ, bir gazetecinin "seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Hayır, ittifak Zafer'de." cevabını verdi.

        Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, seçimlerde partilerine destek istedi.

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