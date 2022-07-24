Ülke genelinde kumar uygulaması! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: Ülke genelinde kumar uygulaması! Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; 'Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis' suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 667 ekip, 34 bin 377 personelin katılımıyla 23 Temmuz 2022 günü 'yasadışı bahis' ve 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamaları gerçekleştirildi." denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Yasadışı Bahis uygulamasında; 2 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 23 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 98 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı. 2 şahıs gözaltına alınmış, 187 aranan şahıs yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında; 17 bin 884 işyeri ve 754 dernekte,

28 şahıs gözaltına alındı, 298 aranan şahıs yakalandı. 90 şahıs hakkında adli işlem, 413 şahıs hakkında idari işlem, 82 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; 5 adet bilgisayar, 12.726 TL para, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 28 adet mermi, 2 adet kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen horoz, 9 adet oyun makinesi, 5 adet tombala makinesi, 74 gram esrar, 1.337 adet kaçak sigara, 8 adet captagon, 5 gram metamfetamin ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi."

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir