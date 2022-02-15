Ukrayna'ya siber saldırı

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Kültür Bakanlığı'na bağlı olan Ukrayna siber güvenlik merkezi, saldırıdan Rusya'nın sorumlu olabileceğini söyledi. Ukrayna savunma bakanlığı web sitesinin ana sayfasına girildiğinde görünen bir mesaj, sitenin bakımda olduğunu söylüyor.

Ukrayna, Rusya'yı daha önce de siber saldırıyla suçlamıştı.

Saldırıya uğrayan iki bankanın da ödeme ve uygulama kısmında sorunlar yaşandığı bildirildi.