Ukrayna'ya gidip mahsur kalan eşi ve kızını kurtardı!

İzmit'te ticaretle uğraşan Nail Baki'nin eşi ve kızı geçen günlerde Ukrayna'da yaşayan akrabalarını ziyarete gitti.
DHA'nın haberine göre Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Nail Baki'nin eşi Nila ve kızı Darina mahsur kaldı.
1500 KİLOMETRE YOL GİTTİ
Nail Baki önceki gün eşi ve kızını almak için İzmit'ten yola çıktı. Gerekli izinleri alan Nail Baki, Moldova'dan Ukrayna'ya geçti.
İzmit'ten yaklaşık 1500 kilometre giderek Vinnitsa kentine ulaşan Nail Baki, eşi Nila ve Darina'ya aldı. Nail Baki büyük korku yaşayan eşi ve kızıyla birlikte dün gece saatlerinde yola çıktı.
"ARACIN ALTINDA SAKLANDIK"
Nail Baki, eşi ve kızının çok korktuğunu 4 gün uyuyamadığını belirterek, "Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor. Çok ani başladı ve hava sahası kapanınca eşim ve kızım Türkiye'ye gelemediler. Orada kaldılar. Duramadım Türkiye'de. Çünkü hiçbir şekilde getiremiyorum uçakla veya başka bir şekilde. Bombardımandan dolayı sokağa çıkma yasakları başladı, korkuyorlar. Arabama atlayıp, gerekli evrakı hazırlayıp Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden geldim. Sınırdan geçtim ama sürekli siren sesleri var. Bazı yerlerde durduk, aracın altına saklandık. Bu şekilde gittim aldım onları. Şimdi dönüyoruz. Korkuyoruz ama siren seslerini duymamak için müziğin sesini açtık" dedi.
Nail Baki bugün Romanya'da olduklarını, eşi ve kızının çok yorgun olduğunu, biraz dinlendikten sonra yola çıkacaklarını söyledi.
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