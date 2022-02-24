Ukrayna: Saldırılarda 57 kişi öldü!

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 169 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatmasının ardından bugün gerçekleşen saldırılarda 57 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saldırılarda 57 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi yaralandı" denildi.

Polonya'da hastaneler Ukrayna'dan yaralıların olası kabulü için hazırlanıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, "Polonya, Ukrayna'dan gelen göçmenleri, silahlı çatışmalardan etkilenen Ukrayna vatandaşlarını kabul etmeye hazırlanıyor" denildi.

Polonya'da herkesin sağlık hizmetine kavuşabileceği belirtildi.