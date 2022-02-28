Ukrayna: Rusya başarısız oldu

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının 4. gününde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplandı. Rusya ve Ukrayna BM Temsilcileri açıklama yaptı.

RUSYA: MEŞRU KAYGILARIMIZ VAR

Rusyanın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, BMGK'da söz aldı. Nebizia "Rusya Federasyonu'nun etrafından dolaşmaya çalışmak BM'nin özünü ters. Bizim meşru kaygılarımız var. NATO politikaları söz konusunda kaygılarımız göz ardı ediliyor. Rusya askeri faaliyetlerinden dolayı değil, 8 yıl boyunca Ukraynadaki suçlar göz ardı edildiği için ortaya çıktı. Donbask'taki acılardan söz edilmedi. Ukrayna sakinleri Donbasktaki evlere zarar verdi."

"Hapishaneden kaçanlara silah veriliyor, sosyal ağlarda bunları paylaşıyorlar. Ukrayna vatandaşları konusunda dikkatsiz bir tutuma sahip. Ukrayna saldırılarını, milliyetçiler yapıyor. Bizim askeri operasyonlarımız ile ilgili nasıl bilgi yayılacağına dair sahte haberler dolaşıyor. Bu tür dezenformasyonlara yardım ve yataklık etmeyin."

UKRAYNA: RUSYA BAŞARISIZ OLDU

Ukrayna BM Temsilcisi Sergei Kislitsa: "BM Güvenlik Konseyinin 48 saat içinde toplanmasına teşekkür ediyorum. Üzüntümü ifade etmek istiyorum. Güvenlik konseyinin 20. maddesi uygulanmadı. BM'nin toplanması talebine destek vermeyenlere şunu söylemek istiyorum. Ukrayna'da yapılan uyarı ne biliyor musunuz? 'Havadan saldırı var lütfen sığınaklara girin.' Sizlerin bu fotoğraflara bakmanızı rica ediyorum. Ben bütün BM üyelerini bu kurumun yaptıkları konusunda çağrılarıma devam edeceğim. Ancak bu sayede bu kurumu gelecek nesillere koruyabiliriz."

"Rusya saldırısında her ne kadar başlangıçta yıldırım harekatı yapmak istemiş olsa da başarısız oldu. Kanlı ve vahşi Rus yönetimi Ukrayna direnişine karşı saldırı düzenledi. Rusya Başkanı aynı zamanda nükleer şantaj faslını da başlattı bu oldukça ciddi bir konu. En yoğun savaş Ukraynanın başkentinde ve kuzey doğusunda gerçekleşiyor. Ukraynalılara saldırılıyor."

"Hava saldırıları tehdidinden dolayı pek çok şehirde hastaneler faaliyetlerini sürdüremiyor. Ukrayna çocukları bomba sesleri altında dünyaya geliyor. Düşmanın kayıpları yaklaşık 4300 personelin ölümüne ulaştı, 200den fazlası savaş tutsağı olarak alındı. Değerli BM üyeleri Rusya inkar etmeye devam ediyor. Bunları tanımamakta ısrar ediyor."