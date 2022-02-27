Ukrayna'nın en genç vekili silahlanarak sokağa çıktı

Son dakika haberine göre Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'dan çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre, ülkenin en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yurash da, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.