Ukrayna lideri Zelenskiy, Macron'la görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymry Zelenskiy, Cuma günü geç saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, yoğun uluslararası müzakerelerin Kiev'in Rusya ile arasındaki gerilimin "yükselme olasılığını" azalttığını söyledi.

Zelenskiy, "Koşullar elverişli olduğu sürece buluşup konuşmamız gerekiyor" dedi ve Fransız mevkidaşı ile diplomatik müzakerelerin devamı konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Macron'la görüşmesinde Zelenskiy gerilimi azaltma çalışmalarını devam ettirmeyi ve Minsk Anlaşması'nı uygulamak için Normandiya formatı çerçevesinde çalışmayı kabul etti.

Fransa cumhurbaşkanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın Ukrayna ile tam dayanışmasını teyit ettiğini söyledi.

Macron, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını da yineledi.

Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün telefonda görüşmüştü. İki lider, Rusya ile Ukrayna arasındaki “gerilimin azaltılması” konusunda mutabık kaldı. Fransa Rusya'dan 'devletlerin egemenliğine saygı duymasını beklediğini' söylerken Rusya ise endişelerinin ABD ve NATO tarafından dikkate alınmadığını ifade etti. Elysee Sarayı görüşmede Putin'in çatışma aramadığını çok açık bir şekilde söylediğini belirtti.