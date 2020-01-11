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Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili bir açıklama yayınladı.

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı ve 176 kişinin ölümüne neden olan uçakla ilgili konuşan Zelenskiy, "İran suçunu itiraf etti ancak tüm suçun üstlenilmesini istiyoruz. İran'dan şeffaf ve tam bir soruşma için güvence istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirten Ukraynalı lider ayrıca, cenazelerin ülkelerine gönderilmesi, tazminat ödemesi ve diplomatik kanallardan resmi özür dilenmesi gibi talepleri olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Tahran-Kiev seferini yapan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve olay mürettebat dahil 176 kişinin ölümüyle neticelenmişti.