Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklamalar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı iki bölgeyi tanıyacağını duyurmasının ardından Rusya-Ukrayna gerilim arttı. ABD ve AB'nin birçok ülkesinden Rusya'ya yaptırımlar duyurulurken, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşen Kuleba, bugün BM Genel Kurulu'nda devletlere seslendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün BM Genel Sekreteri'nin açıklamasını memnuniyetle karşıladığımı bildirmek istiyorum. Bizim kararlı ve doğru kelimelerle harekete geçmemiz lazım. Rusya gerilimi tırmandırma eğilimi gösteriyor. Rusya'yı çerçevelememiz ve caydırmamız gerekiyor.

Rusya'dan toplu güvenliğimize ve özgürlüğümüze karşı artan tehdidi var. Ukrayna kararlı bir eyleme geçme beklentisi içinde. BM yalnızca kınama değil eyleme geçebilecek bir kuruluş. Kanlı çatışmayı önlememiz gerekiyor. Aksi takdirde binlerce kişi hayatını kaybedecek, yaralanacak. Ukrayna bunu durdurmak istiyor. Tam da şimdi Rusya'yı durdurmamız lazım. Ukrayna diplomasiye inanmakta.

"RUSYA UKRAYNA'YA SALDIRMAK İÇİN BAHANE ÜRETİYOR"

Barışçıl çözümler dışında hiçbir alternatif yol görmüyoruz. Diplomasiyi kullanabiliriz, insanları kurtarabiliriz Rusya gerilimi sürdürse de. AGİT dokümanları altında bu tür eylemler sıra dışı askeri faaliyet kapsamında değerlendirilmekte. Bunların açıklanması gerekiyor. Rusya açıklama yapmadığı gibi tehditlerini sürdürdü. Rusya gemilerini Karadeniz'e yığdı ve 'Biz deniz alanında tatbikatlar yapıyoruz' dedi. Bu Ukrayna limanlarının engellenmesi anlamına geliyor.

Bu prensiplerin çiğnenmesi anlamına geliyor uluslararası kurallarda. Rusya sürekli olarak bahaneler üretmekte Ukrayna'ya saldırmak için. Biz kararlı bir şekilde Rusya'nın saldırmasına karşıyız. Donbass'ta yaptıklarını kabul etmiyoruz. Donbass'ta saldırıya geçmeyi planlamıyoruz. Dostlarımızla birlikte durumu diplomatik diyalog çerçevesinde çözmek istiyoruz.

Rusya güçleri Ukrayna topraklarına ve sivil altyapıya bombardımanı sürdürüyor. İşgal altındaki topraklarda bir yuvayı vurdular. Okul Rubika'daydı. Bu en korkunç örneği. Sözde cumhuriyetlerin tanınmasının herhangi yasal sonucu yoktur. Bu Rusya'nın silahlı çatışmanın bir parçası olduğunu ortaya koydu. Donbass bölgesindeki durum zaten yıllardır korkunçtu. Korku ve güvensizlik ortamında yaşıyordu burada bulunanlar.

"RUSYA'NIN SALDIRILARI DURDURULMALI"

İzolasya adlı bölge vardı. İnsani görevler için bu bölgeye ulaşamıyorduk, burası cezaevi gibi bir yerdi. 21. yüzyılda Avrupa'da böyle bir bölge vardı. Yüzlerce kişi işkenceye uğrayıp, hayatlarını kaybetti burada. Rusya esirleri serbest bırakmıyor. Yasa dışı ele geçirdiği esirleri bırakmıyor. Sayın genel sekretere sayıları 100'den fazla olan Ukrayna ve Kırım'daki kişilerin yasadışı esir olarak alınan kişilerin listesini sunmuştuk.

Sayın genel sekretere bir kez daha seslenmek istiyoruz; lütfen bu kişilerin acilen salınmasını sağlayın. Bugün Ukrayna yalnızca küresel savunmayı değil aynı zamanda özgürlük, demokrasiyi de göz önünde bulundurmaktadır. Barışçı şekilde hayatın sürmesi, milyonlarca kişinin geleceği Avrupa'da ve tüm dünyada Rusya'nın yok etmeye çalıştığı prensiplere bağlıdır. Rusya'nın saldırıların durdurulması lazımdır.

"KIRIM DAVASI KAPANMADI"

Rusya'nın geçici işgali kınandı. Genel Kurul Rusya'nın söylemini kabul etmeyecektir. 'Kırım davası kapandı' diyor Rusya, ancak biz bunu kabul etmeyeceğiz. Ukrayna'nın ve yerel halkın kimliğini yok etme çabalarını sürdürüyor Rusya. Ayrımcılık, etnik ve dini nedenlerden dolayı birçok insan Ukrayna'ya geldi Kırım'dan. Kırım Tatarlarının lideri Uluslararası Kırım Zirvesi'ne katıldı ve kendisi şu an parmaklıkların arkasında. 100'den fazla kişiden yalnızca biri. 16 Şubat'ta Sivastopol'da bir gazeteci bahanelerle 6 yıl cezaevinde kalınmasına karar verildi.

Rusya sürekli uluslararası norm ve prensipleri ihlal etmediğini savunuyor. Ancak BM, insan hakları ve AGİT raporlarına bakacak olursak tüm kurumlar tam tersini söylemekte. Eğer Rusya belirtilen kurallara uymazsa BM İnsan Hakları Kuralları'na karşı çıkacak ve uluslararası kuruluşların işgal altındaki topraklara erişimi son derece önemli. Ukrayna Rusya'dan uluslararası kurallara uymasını talep etmektedir işgal altındaki topraklarda.

"1994'TE UKRAYNA'YI NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRDIK"

Tüm dünya bugün Rusya'nın küresel camiayı tehdit ettiğini görmekte Kırım davasını kapamak için. Bu aslında uzun listemizdeki güvenlik taleplerinden yalnızca biri. Ukrayna çabalarını sürdürecek. Barışçıl yollarla Kırım sorununa çözüm getirmek için. Biz tüm ülkelere teşekkür etmek istiyoruz. Aktif olarak bu platformda yer almak bizim gelecekteki başarımız için son derece önemli. Aktif platformlara lütfen katılın.

Bu inisiyatif doğrultusunda BM şartının prensipleri doğrultusunda çalışacağız. Ukrayna tarihi bir katkıda bulunda küresel güvenliğe. 1994'de biz nükleer silahlardan arındırdık ülkemizi. Dünyanın en büyük üçüncü nükleer silahlarından vaz geçtik. Bugün dünyanın mütekabiliyet çerçevesinde bizim güvenliğimizi korumasını istiyoruz. Eşit boyutta, eşit kararlılıkla bizi savunmasını istiyoruz tehditlere karşı olarak.

"RUSYA'NIN SALDIRILARI UKRAYNA İLE SINIRLI KALMAYACAK"

Dünya Ukrayna'yı görüyor, Ukrayna Başkanı Zelensky de yeni müzakere formatı oluşturdu güvenlik krizlerini çözebilmek için. Türkiye de dahil olmak üzere ikna etmeye çalıştığımız belli başlı format var. Ukrayna yıllar önce BM Barış Gücü oluşturmak istemişti. Şimdiye kadar BM Güvenlik Kurulu gerekli kararları almakta başarısız oldu. Ukrayna, Ukrayna'nın güçlendirilmesini istiyor. Amacımız diplomatik kanalların açık kalması ve yaptırımların uygulanması.

Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni yapın. Şimdiden atacağınız adımlar için teşekkür etmek istiyoruz. Avrupa'nın merkezinde gerilimi artıracak bu savaşı engelleyin. Rusya güvenlik krizinin bitmesi gerekmekte. Biz tüm devletlere çağrıda bulunmak istiyoruz; lütfen durumun değişmesini kabul etmeyin. Bu bölgelerin tanınmasına yol açacak herhangi bir eylemde bulunmayın lütfen. Doğru adımlar atılmazsa gerilim artacak, insani boyutu daha da artacak bu yıkımın. Ne yazık ki Ukrayna sınırları ile sınırlı kalmayacak Rusya'nın saldırıları. Tam tersine güçlü yaptırımlar Rusya'nın saldırılarından vazgeçmesini sağlayabilir.

"HALKIMIZI VE TOPRAKLARIMIZI KORUMAYA HAZIRIZ"

Kurumlar lider bir rol üstlenebilirler bu tarihi ve karanlık anda. Rusya'nın güçlerini çekmesi gerekiyor. Artık bir tehdit unsuru oluşturmaması gerekiyor. Bütün sorunları diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz, tüm muhtemel senaryolar için hazırız. Halkımızı ve topraklarımızı korumaya hazırız. Eğer Rusya Federasyonu topraklarımıza saldırırsa Ukrayna topraklarını savunma hakkından vazgeçmeyecektir.

Lütfen harekete geçeceğinizi söyleyin. Ne olursa olsun, bu sizin nihai göreviniz. BM Şartı'nı savunmak sizin nihai görevinizdir ülkeler olarak, teşekkür ediyorum."