Emine Ceppar Habertürk'e konuştu

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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna ziyareti sonrasında Habertürk yazarı Çetiner Çetin'e konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretini değerlendiren Ceppar, "Bizim için çok büyük bir destek. Diplomasi bizim için çok önemli çünkü biz savaş istemiyoruz. Biz hiç kimseye hiçbir zaman saldırmadık, amacımız bu savaşı durdurmak, ateşkes anlaşmasını imzalamak." dedi.

"RUSYA BUNU BEKLEMİYORDU"

Antalya'da gerçekleşen Rusya-Türkiye-Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesinin çok önemli olduğunu belirten Ceppar, "Kendi toprak bütünlüğümüzü korumak için her şeye hazırız. Cumhurbaşkanımız inanılmaz bir liderlik gösteriyor, dünya her gün yeni yaptırım uyguluyor. Batı dünyası inanılmaz birlik gösteriyor. Rusya bunu beklemiyordu." ifadelerini kullandı.

Ceppar, "Dünyadan beklediğiniz desteği aldınız mı?" sorusunu "Bu destek için çok minnettarız, bu destek çabuk bir şekilde gösterildi. Ama biliyoruz ki bazı şeyler daha yapılmadı. Yaptırım etkisi çok büyük ve çok önemli." sözleriyle yanıtladı.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇENEK"

Ceppar, "İsrail ve Türkiye iki tarafla da aktif olarak görüşen ülke konumunda. İleride ateşkes için Türkiye'nin ev sahipliğine nasıl bakarsınız?" sorusunu şöyle yanıtladı;

"Hem Antalya'da hem Kiev'de hem Moskova'da hem de Belarus'ta gerçekleşen görüşmeler hazırlanma görüşmeleri. Barış anlaması en üst düzeyde olacak, bunun için de farklı hazırlanma çabaları gösteriliyor. Eğer böyle bir görüşme olursa Türkiye bizim için çok önemli bir seçenek."