Emine Ceppar Habertürk'e konuştu

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna ziyareti sonrasında Habertürk yazarı Çetiner Çetin'e konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretini değerlendiren Ceppar, "Bizim için çok büyük bir destek. Diplomasi bizim için çok önemli çünkü biz savaş istemiyoruz. Biz hiç kimseye hiçbir zaman saldırmadık, amacımız bu savaşı durdurmak, ateşkes anlaşmasını imzalamak." dedi.
"RUSYA BUNU BEKLEMİYORDU"
Antalya'da gerçekleşen Rusya-Türkiye-Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesinin çok önemli olduğunu belirten Ceppar, "Kendi toprak bütünlüğümüzü korumak için her şeye hazırız. Cumhurbaşkanımız inanılmaz bir liderlik gösteriyor, dünya her gün yeni yaptırım uyguluyor. Batı dünyası inanılmaz birlik gösteriyor. Rusya bunu beklemiyordu." ifadelerini kullandı.
Ceppar, "Dünyadan beklediğiniz desteği aldınız mı?" sorusunu "Bu destek için çok minnettarız, bu destek çabuk bir şekilde gösterildi. Ama biliyoruz ki bazı şeyler daha yapılmadı. Yaptırım etkisi çok büyük ve çok önemli." sözleriyle yanıtladı.
"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇENEK"
Ceppar, "İsrail ve Türkiye iki tarafla da aktif olarak görüşen ülke konumunda. İleride ateşkes için Türkiye'nin ev sahipliğine nasıl bakarsınız?" sorusunu şöyle yanıtladı;
"Hem Antalya'da hem Kiev'de hem Moskova'da hem de Belarus'ta gerçekleşen görüşmeler hazırlanma görüşmeleri. Barış anlaması en üst düzeyde olacak, bunun için de farklı hazırlanma çabaları gösteriliyor. Eğer böyle bir görüşme olursa Türkiye bizim için çok önemli bir seçenek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!